Украинцы недовольны ходом АТО на Донбассе - опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией TNS, передает ТСН.

По данным исследования, в июле 2015 года снизилась доля тех, кто считает ситуацию на Донбассе крайне напряженной и взрывоопасной, но, как и ранее, количество таких украинцев остается очень высоким - 76%.

Кроме того, выросло количество украинцев, которые считают, что ситуация на Донбассе напряженная, но стабильная, а не взрывоопасная.

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Между прочим, опрос показал, что при этом с марта индекс оценки проведения АТО понемногу снижается в сторону абсолютно отрицательного, что свидетельствует о том, что в обществе нарастает недовольство ходом АТО.

Ранее УНИАН сообщал, что 36% украинцев считает, что власть делает «мало из возможного» для возвращения оккупированных территорий на востоке Украины. В то же время 33% респондентов видят в этом вопросе полную бездеятельность власти, 12% респондентов убеждены, что власть делает часть из возможного для освобождения территорий Луганской и Донецкой областей от оккупантов.