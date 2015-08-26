Завтра в Украине сохранится теплая погода без дождей

Эта масштабная область высокого атмосферного давления обусловит во всех областях сухую воздушную массу, без дождей, сообщает «Оpogode».

Температура воздуха в течение дня составит 24-28 градусов тепла, в южной части и на юго-западе до 28-30 градусов тепла.

В западной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 10-16 градусов тепла, днем ​​23-28 градусов тепла.

В северных областях дождей не предвидится. Температура воздуха ночью 12-18 градусов тепла, днем ​​23-27 градусов тепла.

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В центральной части без осадков. Температура воздуха ночью 12-18 тепла, днем ​​23-27 градусов тепла.

В восточных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем ​​23-27 градусов тепла.

В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днем ​​25-30 градусов тепла.

В Киеве осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем ​​25-27 градусов тепла.

Ветер в Украине переменных направлений, 3-8 м/с.