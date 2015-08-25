Украина донесет протест против приговоров Сенцову и Кольченко до руководства ООН

Об этом написал глава представительства Украины при ООН Юрий Сергеев на своей странице в "Tвиттере". "Приговор Сенцову и Кольченко - это приговор современной России. Наступит день и "судьи", и "прокуроры" понесут ответственность за это заказное судилище", - подчеркнул Сергеев.

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Он также сообщил, что "наш протест против незаконного и маразматического приговора Сенцову/Кольченко будет донесен до руководства ООН и правозащитных организаций".

"Ни один политзаключенный Украины в РФ не исчезнет с радаров ООН и главных правозащитных организаций мира! Это не конец. Их фамилии будут звучать", - подчеркнул глава представительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 августа, суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор Олегу Сенцову и Александру Кольченко, осудив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима.