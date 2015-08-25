В Крыму за фото с украинским флагом засудили троих человек

В Керчи, 24 августа, за фотографии с украинским флагом на фоне горы Митридат были арестованы трое местных жителей. В этот же день суд оперативно вынес всем троим приговор.

Как стало известно, керчан арестовали рано утром около 7 часов. А уже к 15 часам городской суд вынес им приговор, сообщают "Новости Крыма".

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Одного из арестованных приговорили к 15 суткам ареста. Двум другим присудили штраф.

Также сообщалось, что 24 августа в Симферополе во время возложения цветов к памятнику Т.Г.Шевченко полиция задержала двух активистов Украинского культурного центра. В этот же день в парке им. Шевченко задержали съемочную группу телеканала «Интер». Спустя полчаса журналистов отпустили.