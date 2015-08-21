Украинские блокпосты усилили оборонными комплексами по стандартам НАТО и США (фоторепортаж)

Установлен оборонный комплекс дает возможность держать круговую оборону во время столкновения с противником.

Сообщается, что комплекс состоит из металлической конструкции и корзин, которые заполняются любым строительным материалом – землей, песком, щебнем, глиной, камнями и другими.

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Благодаря этому личный состав защищен от осколков крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и других видов артиллерийского вооружения. На сегодня такая технология является одной из самых прогрессивных – она позволяет за считанные часы развернуть комплекс оборонительных сооружений, не привлекая строительную технику.