На Днепропетровщине на двух блокпостах установили первые в Украине оборонительные комплексы

В Днепропетровской области на этой неделе на двух блокпостах установлены первые в Украине оборонительные комплексы для всесторонней защиты бойцов во время несения службы на блокпосту.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, указанные комплексы соответствуют стандартам НАТО и американской армии.

Меры по технической модернизации этих объектов – укреплению, оснащению видеокамерами, улучшению бытовых условий несения службы личного состава осуществлены по совместному решению руководства ГУМВД в области и Днепропетровским городским советом.

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Оборонительные комплексы позволяют держать круговую оборону при столкновении с противником. Также они будут способствовать недопущению проникновения террористов и незаконных бандитских формирований, ввоза на территорию области оружия, боеприпасов, наркотических средств и других запрещенных предметов.

Комплекс состоит из металлической конструкции и корзин, заполняемых любым строительным материалом – землей, песком, щебнем, глиной, камнями и тому подобное. Благодаря этому личный состав защищен от осколков крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и других видов артиллерийского вооружения. На сегодняшний день такая технология является одной из самых прогрессивных – она позволяет за считанные часы развернуть комплекс оборонительных сооружений, не привлекая строительную технику По информации милиции, в дальнейшем планируется модернизировать и другие 16 блокпостов на территории Днепропетровской области и в других регионах Украины.