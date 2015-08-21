Большинство граждан хочет видеть Украину унитарной, но с широкими полномочиями регионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в результатах общенационального опроса населения Украины, проведенного Институтом социологии НАНУ в сотрудничестве с благотворительным фондом “Интеллектуальная перспектива” с 26 июня по 18 июля 2015 года, которое было презентовано сегодня во время пресс-конференции на тему “Ко Дню Независимости: что украинцы думают об Украине?”.

“Мнения населения о наиболее желаемом варианте территориального устройства разделились: несколько преобладает позиция, что Украина должна быть унитарной страной, но с расширенными полномочиями регионов — 41,5%, причем преобладает это мнение во всех регионах. 37% населения считает, что Украина должна оставаться унитарным государством с ныне существующими полномочиями регионов. Федеративное устройство Украины поддерживают 8%. А вероятный выход из состава Украины в случае, если этого пожелают жители региона, - 6,5%. Также хотели бы видеть свой регион в составе унитарной Украины, но с расширенными полномочиями - 49%, в составе унитарной Украины с существующими полномочиями - 36%, а в составе автономии в федеративной Украине - 6%.

При этом выхода своего региона из состава Украины и образования отдельного государства желал бы лишь 1% населения, так же как только 1% населения хотели бы выйти из состава Украины и присоединиться к другому государству, говорится в результатах исследования.

Читайте такжеБольшинство граждан ассоциирует Украину с коррумпированной властью и войной – опрос

Также отмечается, что почти во всех регионах Украины большинство считает для своего региона наиболее оптимальным оставаться в составе унитарной Украины с расширенными полномочиями (53,5% в западном регионе, 53% - в центральном, 53% - в восточном, 44% - на Донбассе), а в южном мнения разделились пополам: 43% предпочли бы расширение полномочий своего региона, а 43% хотели бы оставить все как есть сейчас. Федеративное устройство региона больше всего поддерживается на востоке (9%) и на Донбассе (12%), однако следует подчеркнуть, что ни один из респондентов на Донбассе не высказался за выход из Украины и присоединение к другому государству.

Вместе с тем, опрос показал, что абсолютное большинство населения Украины (67%) гордятся тем, что они являются гражданами Украины.

Большинство населения в первую очередь считает себя гражданами Украины (57,5%), еще 23% главным является идентификация с городом или селом проживания, а для 6% - с регионом проживания.

Опрос проводился по квотной выборке, представляющей взрослое население (от 18 лет), и проводилось во всех областях Украины, кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей методом личного интервью по месту жительства респондентов.

Всего было опрошено 1802 человека.

Погрешность выборки не превышает 2,3%.