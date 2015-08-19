На Сумщине усилили охрану границы с Россией

В Сумской области усилена охрана государственной границы Украины с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил начальник Сумского пограничного отряда подполковник Юрий Ратников.

По его словам, с целью недопущения въезда в Украину с территории России организованных групп, отдельных лиц, которые могут участвовать в мероприятиях экстремистского характера, во всех пунктах пропуска проводится усиленный пограничный контроль.

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«В связи с угрозой провокационных действий в областных центрах государства граждане России пропускаются только по результатам контроля второй линии», – подчеркнул Ратников.

Он отметил, что с целью минимизации рисков возникновения террористических угроз и предотвращения правонарушений на участке ответственности сумских пограничников в области продолжаются мероприятия по укреплению границы. Так, с начала года обустроено более 48 километров противотанкового рва, почти 323 км контрольно-следовых полос, более 7 км заграждений из колючей проволоки, установлено 11 металлических наблюдательных вышек и т.п.

«Первоочередной задачей для сумских пограничников остается оборудование фортификационных и оборонительных сооружений. На сегодняшний день обустроено 8 опорных подразделений охраны границы, 230 окопов, 157 огневых позиций, 35 блиндажей», – отметил Ратников.

По его информации, в настоящее время ситуация на государственной границе в пределах области остается сложной, но контролируемой, персонал пограничного отряда выполняет задачи по охране границы, обеспечивает стабильное функционирование пунктов пропуска.

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«Проводятся соответствующие мероприятия по недопущению перемещения через государственную границу оружия, боеприпасов, взрывчатки, контрабанды. В рамках ротации военнослужащие Сумского пограничного отряда выполняют задачи обеспечения правопорядка также на линии разграничения в зоне проведения АТО», – сообщил Ратников.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день спроектированы все работы на этот и следующий год по обустройству государственной границы с Россией на общую стоимость более 468 млн грн.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект «Стена» остается приоритетом правительства.

Справка УНИАН. Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями России. Общая украинско-российская граница в пределах Сумской области составляет 562,5 км и является второй по протяженности после Луганской области.

Как сообщают СМИ, 19 августа председатель Сумской облгосадминистрации Николай Клочко на заседании правительства заявил, что подозревает, что российская сторона готовит провокации со стороны границы с Сумской областью.

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«По пограничной службе с той стороны границы идет замена личного состава на тех пограничников, которые до последнего времени были, соответственно, научились уже что делать, как ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) запускать, и так далее», – сказал Клочко.

Кроме того, по его данным, Россия планирует развертывание своей 20-й армии в Курске и Воронеже.

В связи с этим Клочко попросил активизировать проект «Стена» в Сумской области.