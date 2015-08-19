Глава Сумщины просит для области "стену" на границе с Россией из-за возможных провокаций
Сумской губернатор Николай Клочко подозревает, что российская сторона готовит провокации со стороны границы с Сумской областью.
Об этом он заявил во время заседания правительства в среду, пишет Украинская правда.
"По пограничной службе с той стороны границы идет замена личного состава на тех пограничников, которые до последнего времени были, соответственно, научились уже что делать, как ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) запускать и так далее", – сказал Клочко.
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Кроме того, по его данным, Россия планирует развертывание своей 20-й армии в Курске и Воронеже.
В связи с этим он попросил активизировать проект "Стена" в Сумской области.
Как сообщал УНИАН, на сегодня спроектированы все работы на этот и следующий год по обустройству государственной границы с Россией на общую стоимость более 468 млн грн.