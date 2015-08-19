На Донбассе начнет работу украинско-американская миссия "Восток"

02:05, 19 августа 2015
Общество
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18 августа состоялась встреча первого заместителя председателя Донецкой ОГА Евгения Вилинского с представителями украинско-американской миссии «Восток».

donoda.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Миссия приехала на Донбасс с целью выявления и оценки проблем общин городов и сел региона, подготовки стратегии устойчивого сотрудничества между украинскими общинами, волонтерами, чиновниками, предпринимателями и военными Восточной Украины и США.

Представители миссии предложили определить ответственное лицо от Донецкой облгосадминистрации для коммуникаций с ними и парламентом США по вопросам помощи развитию малого и среднего бизнеса в Донецкой области.

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«Донбасс для нас является новым направлением работы. Діаспора не допильнувала его своего времени. И именно поэтому нам очень интересно работать в этой сфере и помочь людям», - отметил Борис Потапенко.

Ранее УНИАН сообщал, что бойцы батальона "Донбасс" возвращаются к боевых задач в зоне АТЕ. После отвода с Широкиного это, по сути, первый выход бойцов ближе к линии соприкосновения.

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