В МВД обнародовали статистику набора в полицию в Луцке

За первые пять дней набора в полицию было подано 2356 заявок.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Волынской области.

"Из тех, кто решил вступить в ряды патрульной полиции Луцка, подали анкеты онлайн 71,9%, а 28,1% заполнили документы непосредственно в пункте приема анкет. Среди желающих пополнить ряды полиции 62,5% - мужчины. 63,3% претендентов имеют высшее образование, 18% - студенты. Из числа поданных заявок желание работать в новой полиции проявили 5,6% действующих работников органов внутренних дел", - сообщают в пресс-службе ведомства.

Начальник УМВД Украины в Волынской области Петр Шпига отметил, что на 1 место в новой патрульной полиции претендует 15 человек, поскольку в МВД заинтересованны, чтобы к формированию новой полиции было привлечено как можно больше желающих.

"Конкурсный отбор кандидатов в новосозданное подразделение проходит прозрачно, он лишен каких-либо коррупционных схем и связей. За возможность пополнить ряды полиции Луцка все борятся на равных условиях, без каких-либо преимуществ", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 3 августа в Луцке начался набор в новую патрульную полицию.