СБУ задержала гендиректора Одесской ТЭЦ, финансировавшего лидеров боевиков на Донбассе (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга и милицией прекратила противоправную деятельность генерального директора ГП ЧАО «Одесская ТЭЦ». Отмечается, что 100% акций предприятия принадлежат государству в лице Министерства энергетики и угольной промышленности.

В пресс-центре отметили, что злоумышленник – выходец из Луганской области - вместе с сообщниками присвоил 38 млн грн, для легализации которых создал конвертационный центр. В частности, средства перечислялись на личный карточный счет, после чего их часть направлялась для поддержки лидеров террористов на временно оккупированных территориях.

Организатор преступной схемы и его соучастники задержаны в здании Одесской облгосадминистрации спецподразделением Службы безопасности Украины «Альфа».

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Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия. Проводятся обыски, в том числе в административных помещениях госпредприятия.

Благодаря аресту счетов фиктивных организаций не допущено хищение 12 млн грн госпредприятия.