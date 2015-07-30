Польская компания инвестирует свыше 200 миллионов гривень в реконструкцию спорткомплекса в Виннице

Как передает корреспондент УНИАН, меморандум о сотрудничестве сегодня подписали исполняющий обязанности Винницкого городского головы Сергей Моргунов и председатель правления компании «Эуросолид» Кшиштоф Павелек.

По словам и.о. мэра Винницы, после передачи спорткомплекса в коммунальную собственность встал вопрос восстановления данного объекта.

«У нас было два варианта – восстанавливать реконструкцию собственными силами и за бюджетные средства, а тогда бы реализация проекта, учитывая финансовые возможности, затянулась до 6 лет. Второй вариант - это поиск инвестора и не только в Украине. Мы обратились к нашим городам-побратимам из Польши и нам повезло найти партнеров, которые заинтересовались нашим предложением по созданию в Виннице современного по европейским стандартам спорткомплекса», - рассказал Моргунов.

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Председатель правления ООО «Эуросолид» сообщил, что компания реализует на территории ЕС более 250 объектов различных направлений. «Наш выбор с реализации этого проекта подкреплялся тем, что Винница во всех рейтингах, к которым мы имеем доступ, находится на первых позициях и характеризуется как город, который ритмично развивается. Также стоит отметить, что здесь очень культивируются памятники, связанные с польскими деятелями и общинами, и нам это симпатизирует. Более того, 60 км от Винницы в Баре сейчас достраивают «Дом европейской интеграции», это осуществляется нашим обществом и, подытоживая сотрудничестве с областной властью, – такое сотрудничество нам подходит», - пояснил Павелек заинтересованность общества в инвестиции в спорткомплекс.

Проект предусматривает полную реконструкцию здания от демонтажа внутренних конструкций к обустройству помещений, прокладку современных коммуникаций. В результате площадь сейчас существующего спорткомплекса увеличится почти вдвое - с 3,4 тыс. кв. м. – до 7,3 тыс. кв. м.

Восстановленный спорткомплекс будет предназначен как для активных занятий спортом, так и для отдыха разных возрастных категорий и людей с ограниченными физическими возможностями. В частности, планируется строительство бассейна для подростков и взрослых; аквапарка для детей и взрослых; зала игровых видов спорта с трибунами; фитнес-зала; сауны, солярия, SPA-салона; кафе и ресторанов; раздевалки с душевыми и туалетами; технических помещений и тому подобное.

Сейчас общество уже провело фундаментальное исследование существующего состояния спорткомплекса и после оформления всех документов предусмотрено, что работы по реконструкции начнут в сентябре-октябре. Восстановить спорткомплекс «Эуросолид» намерены в течение двух лет.

Стороны-подписанты меморандума заверили, что после начала работы в спорткомплексе будут отведены часы для занятий детским спортшколам, а также будут иметь возможность бесплатно заниматься спортом и военные.

Справка УНИАН. Спорткомплекс расположен в Виннице по ул. Фрунзе, 48, до 2014 года он принадлежал Министерству обороны, а в 2014 году был передан в коммунальную собственность Винницы. В настоящее время объект находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует восстановления и реконструкции.