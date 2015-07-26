В Киеве настоятелю храма УПЦ МП дважды выстрелили в голову

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

После двух пулевых ранений священник жив, но его состояние тяжелое.

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По предварительной информации, преступников было двое. После нападения они убежали, а священника на ступеньках его дома нашла соседка. Она и вызвала милицию и скорую.

"Одна из версий нападения – визит квартирных воров. Сейчас полиция выясняет детали преступления", - говорится в сообщении.