В Киеве настоятелю храма УПЦ МП дважды выстрелили в голову
08:54, 26 июля 2015Общество
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В ночь с 25 на 26 июля в Киеве на площади Героев Сталинграда неизвестные из огнестрельного оружия прострелили голову настоятелю храма вмч. Татьяны Оболонского благочиния столицы иерею Роману Николаеву.
Священник находится в тяжелом состоянии / LB.ua
Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.
После двух пулевых ранений священник жив, но его состояние тяжелое.
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По предварительной информации, преступников было двое. После нападения они убежали, а священника на ступеньках его дома нашла соседка. Она и вызвала милицию и скорую.
"Одна из версий нападения – визит квартирных воров. Сейчас полиция выясняет детали преступления", - говорится в сообщении.
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