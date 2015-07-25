Порошенко не исключает, что руководителем Национальной полиции может стать иностранец
21:40, 25 июля 2015Общество
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Президент Украины Петр Порошенко не исключает, что руководителем Национальной полиции может стать иностранец.
Фотоиллюстрация / Фото УНИАН
Об этом он заявил в интервью телеканалу СТБ.
"Кабинет министров — это политический орган, так же, как и министры, он назначает руководителя национальной полиции. Остальные назначения должны происходить руководителем национальной полиции. Я не исключаю, кстати, что это может быть иностранец", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, 14 июля законы об органах внутренних дел (№2561) и Национальной полиции (№2822) подписаны председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом и направлены на подпись президенту.
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