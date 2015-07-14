Гройсман подписал законы об органах внутренних дел и Национальной полиции

Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что оба закона были направлены на подпись президенту 14 июля.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июля, ВР не поддержала проект постановления об отмене решения парламента от 2 июля о принятии в целом как закона проекта закона "Об органах внутренних дел" (№2561-П) и проект постановления об отмене решения парламента от 2 июля о принятии в целом как закона проекта Закона "О Национальной полиции" (№2822-П).

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Закон "Об органах внутренних дел" (№2561) определяет правовые и организационные основы деятельности центральных органов исполнительной власти в сфере внутренних дел. В систему органов внутренних дел входят МВД, Национальная полиция, органы исполнительной власти, реализующих политику в сфере защиты государственной границы (Государственная пограничная служба), в сферах миграции (Государственная миграционная служба), в сфере гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), а также Национальная гвардия.

Закон "О Национальной полиции" (№2822) определяет правовые основы организации и деятельности Национальной полиции и статус полицейских.