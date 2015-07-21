Нидерланды 10 августа предоставят окончательный отчет о катастрофе Boeing-777

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. По ее словам, расследование находится "фактически, на завершающей стадии".

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Елена Зеркаль отметила, что все страны, которые принимали участие в расследовании, могли изучить этот отчет и предоставить свои комментарии.

"До конца июля Управление безопасности Нидерландов должно подготовить окончательный вариант отчета, который затем будет представлен всем для ознакомления. Украина также предоставляет свои комментарии по этому отчету. Фактически работа над этим отчетом уже завершается, и 10 августа Управление безопасности Нидерландов должно представить окончательный вариант отчета для ознакомления всем странам с тем, что связано с самой катастрофой", - сказала она.

В то же время Елена Зеркаль отметила, что этот отчет "не определяет виновных, он определяет только обстоятельства, связанные с авиационной катастрофой".

По ее словам, расследование проводилось на основании 13-го приложения к Чикагской конвенции о гражданской авиации в полном соответствии с требованиями этой конвенции. "Никаких возражений сторон относительно несоответствия расследования требованиям конвенции не было. Заявления российских специалистов также принимались во внимание", - добавила Елена Зеркаль.