Всех студентов, кроме медиков, освободили от трех лет отработки после получения диплома
18:26, 23 апреля 2015Общество
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Кабмин утвердил изменения в постановление, которое обязывало студентов, которые учились по госзаказу, отработать три года по направлению после окончания вуза.
Медиков не освободили / Фото УНИАН
Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель министра образования Инна Совсун. Соответствующее постановление №216 опубликовано на правительственном портале.
"Теперь постановление о трудоустройстве распространяется ТОЛЬКО на студентов медицинского профиля!", - написала Совсун.
Читайте такжеКвит пообещал университетам расширение полномочийПо ее словам, сначала в Минобразования хотели полностью отменить отработки, но потом в Министерстве здравоохранения пожаловались, что в таком случае не смогут обеспечить врачами сельские больницы, поэтому был принят компромиссный вариант.
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