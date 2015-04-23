Всех студентов, кроме медиков, освободили от трех лет отработки после получения диплома

Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель министра образования Инна Совсун. Соответствующее постановление №216 опубликовано на правительственном портале.

"Теперь постановление о трудоустройстве распространяется ТОЛЬКО на студентов медицинского профиля!", - написала Совсун.

Читайте такжеКвит пообещал университетам расширение полномочийПо ее словам, сначала в Минобразования хотели полностью отменить отработки, но потом в Министерстве здравоохранения пожаловались, что в таком случае не смогут обеспечить врачами сельские больницы, поэтому был принят компромиссный вариант.