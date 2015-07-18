На Закарпатье появится новая полиция

В Закарпатской области появятся наряды новой патрульной службы.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков договорился с председателем Закарпатской облгосадминистрации Геннадием Москалем сегодня во время рабочей поездки в Ужгород, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД.

Новые патрули будут охранять правопорядок на территории Ужгорода и Мукачево, а также на дорогах между этими городами. Это позволит надежнее обеспечить правопорядок, а значит – увеличить количество туристов на Закарпатье.

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Также Аваков посетил в больнице правоохранителей, раненных во время стрельбы в Мукачево 11 июля. Министр вручил бойцам спецподразделения УМВД ведомственные награды. Один правоохранитель получил высшую награду - табельное огнестрельное оружие.

В настоящее время в больнице находятся 7 бойцов, получившие 11 июля во время спецоперации по задержанию вооруженных злоумышленников в Мукачево ранения разной степени тяжести.