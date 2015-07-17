В Литве украинские офицеры получили свидетельства международных инструкторов

Как сообщает Delfi.Lt со ссылкой на минобороны Литвы, курс продолжительностью 5 недель был организован для украинских офицеров при посредничестве НАТО и с учетом потребностей Украины. "Состав участников курса после предыдущих учений сильно изменился в лучшую сторону и отражает изменения, происходящие в вооруженных силах Украины. На этот курс приехали унтер-офицеры молодого поколения из всех родов войск Украины, которые выполняют в своих подразделениях обязанности инструктора", - сказал начальник Школы унтер-офицеров сержант-майор Бронюс Басаликас.

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Обучение для украинцев проводили обладающие большим опытом и закончившие в государствах НАТО курсы литовские военные инструкторы, их главной задачей было передать украинским военным знания и опыт, необходимые для планирования и проведения военных учений.