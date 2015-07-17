Печерский суд Киева наложил арест на "Межигорье"

Как пишут "Наші гроші", такое решение суд принял 13 июля, удовлетворив ходатайство следователя Генпрокуратуры.

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В частности, согласно решению суда, запрещено использовать и распоряжаться любым имуществом резиденции "Межигорье", а также корпоративными правами ООО "Танталит".

Арест наложен для обеспечения уголовного производства и возмещения убытков, нанесенных государству.

Напомним, в марте 2014 года Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту завладения государственным имуществом в особо крупных размерах - комплексом зданий дома отдыха "Межигорье" в селе Новые Петровцы Вышгородского района, а также земельными участками, на которых расположен этот комплекс; осуществление финансовых операций с имуществом, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения такого имущества; получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах.

В рамках уголовного производства сообщено подозрение бывшему президенту Виктору Януковичу, бывшему учредителю и директору ООО "Танталит" Павлу Литовченко, бывшему директору ООО "Мединвесттрейд" Геннадия Герасименко.