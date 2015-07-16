Житомирская область закончила строительство фортификационных сооружений в зоне АТО

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской областной госадминистрации (ОГА), 15 июля, в установленные сроки, область выполнила работы по строительству фортификационных сооружений в полном объеме согласно проектно-сметной документации.

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Так, вдоль линии обороны в Луганской и Донецкой областях, а также на полигоне Житомирская область построила 5 огнево-опорных пунктов.

12 июля область подписала промежуточные акты готовности объектов и в течение последних трех дней проводились дополнительные работы по обустройству первой линии окопов - три опорных пункта отделаны древесиной и один – геотекстилем. Кроме того, проведена защита огневых сооружений с помощью противокомулятивных сеток и габионов (сетчатых конструкций, заполненных камнем - УНИАН).

Справка УНИАН. Во исполнение постановления Кабинета министров Украины в Донецкой и Луганской областях на всех стратегически важных направлениях будут построены капитальные оборонительные сооружения, включающие в себя систему блиндажей, окопов и укрытий для танков, БТР, минометов, зенитных установок.

На строительство 300 взводно-опорных пунктов правительство выделило регионам 850 млн грн. После окончания работ все объекты будут переданы на баланс Министерства обороны Украины.