Союз журналистов: Удостоверение фигуранта событий в Мукачево Йовбака - подделка

Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net со ссылкой на первого секретаря Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко.

По его словам журналистское удостоверение скандального Йовбака, который "засветился" в Мукачево с оружием в руках в окружении милиционеров, является поддельным.

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"По информации Закарпатской облорганизации НСЖУ в Союз Николая Йовбака не принимали, и на учете он не состоит. Основное удостоверение члена НСЖУ имеет вид книжки, а распространяемое в соцсетях фото - похоже на вкладыш к основному удостоверению (пресс-карту). В то же время - вкладыш так же должен заверяться печатью облорганизации НСЖУ. Печать ставится на фото. А "удостоверение", которое имеет.Йовбак - не заверенное печатью", - сообщил Томиленко.

По его словам, это дискредитирует настоящих журналистов: "Усложняет нашим коллегам возможность пользоваться профессиональными правами, предусмотренными законодательством".

Как сообщал УНИАН, Йовбак, мужчина в спортивных штанах, камуфляже и с оружием, которого сняли журналисты рядом с милиционерами во время стрельбы в Мукачево, заявляет, что он не "титушка", а общественный помощник милиции, и не имеет отношения к депутату Ланьо.