Союз журналистов: Удостоверение фигуранта событий в Мукачево Йовбака - подделка
Журналистское удостоверение Николая Йовбака, фигуранта конфликта в Мукачево, что на Закарпатье, оказалось подделкой.
Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net со ссылкой на первого секретаря Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко.
По его словам журналистское удостоверение скандального Йовбака, который "засветился" в Мукачево с оружием в руках в окружении милиционеров, является поддельным.
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"По информации Закарпатской облорганизации НСЖУ в Союз Николая Йовбака не принимали, и на учете он не состоит. Основное удостоверение члена НСЖУ имеет вид книжки, а распространяемое в соцсетях фото - похоже на вкладыш к основному удостоверению (пресс-карту). В то же время - вкладыш так же должен заверяться печатью облорганизации НСЖУ. Печать ставится на фото. А "удостоверение", которое имеет.Йовбак - не заверенное печатью", - сообщил Томиленко.
По его словам, это дискредитирует настоящих журналистов: "Усложняет нашим коллегам возможность пользоваться профессиональными правами, предусмотренными законодательством".
Как сообщал УНИАН, Йовбак, мужчина в спортивных штанах, камуфляже и с оружием, которого сняли журналисты рядом с милиционерами во время стрельбы в Мукачево, заявляет, что он не "титушка", а общественный помощник милиции, и не имеет отношения к депутату Ланьо.