Глава Львовской ОГА назвал взрывы в городе действиями по московскому сценарию

Взрывы в двух участковых пунктах милиции во Львове – это действия, которые идут в унисон с действиями российских террористов и по сценариям Москвы для дестабилизации ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютки, обнародованном на официальном сайте Львовской ОГА.

„Сегодня во Львове в результате умышленных преступных действий бандитов пострадали два человека. Это свидетельствует о том, что бандитизм стал на путь войны не только на Закарпатье. Такие действия идут в унисон с действиями российских террористов и по сценариям Москвы для дестабилизации ситуации в Украине”, - отмечается в заявлении.

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Он также призвал общественных активистов и жителей области организовать совместно с органами правопорядка патрулирование территорий населенных пунктов „для сопротивления панике, которую так от нас хотят видеть наши враги, и для чего они совершают диверсионные акты”.

Как сообщал УНИАН, во Львове сегодня утром с интервалом в час прогремели взрывы в двух участковых пунктах милиции Шевченковского района. В результате взрывов пострадали двое милиционеров, которые сейчас госпитализированы в тяжелом состоянии.

Министерство внутренних дел связывает взрывы в Львове с событиями в Мукачево Закарпатской области, где в выходные произошел конфликт со стрельбой между «Правым сектором» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По основной версии, которая рассматривается следователями, взрывы являются диверсиями с целью дезорганизовать работу государственных органов и посеять панику среди мирного населения.