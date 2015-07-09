Статус участника боевых действий получили более 36,5 тысяч правоохранителей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, по состоянию на 9 июля после рассмотрения соответствующими комиссиями материалов о признании участниками боевых действий было принято решение о предоставлении статуса участника боевых действий 36 тыс. 606 работникам органов внутренних дел, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Среди них – 14 тыс. 680 сотрудников милиции и 13 тыс. 197 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Также статус участника боевых действий получили 8 тыс. 392 работника Госпогранслужбы и 337 работников ГСЧС.