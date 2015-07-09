Федерализацию Украины поддерживают только 8% граждан - опрос

При этом по сравнению с ноябрем 2014 года цифры существенно не изменились: тогда за федерализацию выступали 10%.

Об этом свидетельствуют данные майского опроса Центра Разумкова, передает ZN.UA.

В свою очередь 35% поддерживают развитие унитарного государства с расширением полномочий регионов (в ноябре 2014 года – 32%). На втором месте – сохранение нынешней модели (унитарное государство с текущими полномочиями) – 19% (в ноябре 2014 года – 24%).

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Отделение определенных регионов с возможным присоединением их к другим государствам поддерживают 2% (как и ранее). Образование на территории Украины нескольких независимых государств – 1% (как и в ноябре 2014 года).

Исследование Центра Разумкова было проведено 22-27 мая 2015 года во всех областях, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2007 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявлял, что федерализм как система хорошо функционирует в некоторых странах, однако в случае Украины нет смысла двигаться от высокоцентрализованного государства к федерализму.