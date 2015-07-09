За год наградили свыше 3,5 тысячи бойцов Нацгвардии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге начальник отдела Управления по работе с личным составом Национальной гвардии Украины Игорь Данильчук.

Он сообщил, что за время проведения АТО, «а это можно сказать за год, были отмечены различными видами наград 3512 военнослужащих и резервистов Национальной гвардии Украины».

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По словам Данильчука, 765 военнослужащих были отмечены государственными наградами.

«Присвоено воинских званий досрочно или на одну ступень выше занимаемой должности 893 военнослужащим и резервистам Нацгвардии. Отмечены знаками отличия министра внутренних дел Украины 377 военнослужащих, знаками отличия командующего Нацгвардии были поощрены 1773 военнослужащих, знаками отличия Кабинета министров Украины - 14, Верховной Рады - 59», - добавил Данильчук.

По его словам, в настоящее время на рассмотрении в МВД и Администрации президента Украины находятся 238 ходатайств о представлении к государственным наградам военнослужащих Нацгвардии, которые защищают Украину в зоне АТО.

Говоря о погибших военнослужащих Нацгвардии, Данильчук отметил, что двум из них присвоено звание «Герой Украины». По его словам, речь идет о генерал-майоре Сергее Кульчицком, который «с первых дней создания Нацгвардии стоял у истоков формирования первого батальона Нацгвардии, сформированного из добровольцев, которые пришли с Майдана», и лейтенанте Богдане Заваде, который вместе со своими боевыми побратимами на блокпосту вступил в бой со 100 «кадыровцами», а затем «принял огонь на себя, чем дал возможность остальных военнослужащим перегруппироваться и осуществить отход».

По словам Данильчука, Завада, «во время боя попал в БТР и уничтожил более 10 террористов». Начальник отдела добавил, что в настоящее время «тело лейтенанта Завады не найдено».

Данильчук также сообщил, что иногда при передаче наград родственникам тех, кто отличился и погиб в боях, случаются неприятные ситуации.

«Вчера три очень некрасивых случаи были, когда, в частности, мать военнослужащего выдирала из рук командующего Нацгвардии орден, который по праву принадлежит сыну или жене военнослужащего», - добавил он.