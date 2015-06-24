СБУ разоблачила факт поставки непригодной военной формы для Нацгвардии на 42 миллиона гривень
Служба безопасности Украины разоблачила факты поставки подразделениям Национальной гвардии непригодной для использования военной формы на сумму 42 миллиона 200 тысяч гривень.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, две коммерческие фирмы поставили на центральную базу обеспечения Нацгвардии костюмы – «полевые летние» и «утепленные полевые».
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«Экспертиза, проведенная по инициативе СБУ, установила, что по технологии изготовления, конструкции, воздухопроницаемости, толщиной пакета утеплителя, суммарным тепловым сопротивлением, маркировкой и внешним видом форма не соответствует требованиям государственных стандартов», - говорится в сообщении.
Как утверждают в СБУ, «использование этой летней формы – может вызвать перегрев организма бойца, привести к заболеваниям, связанным с нарушениями гигиены. Зимняя форма, соответственно, не будет обеспечивать необходимый уровень тепловой защиты. Кроме того, отсутствие маркировки или несоответствие физическим размерам будет создавать путаницу при выдаче формы личному составу».
С целью возврата и замены партии формы и применения финансовых санкций в соответствии с условиями договора (штраф 20% от суммы поставки) СБУ проинформировало командование Национальной гвардии, добавили в пресс-центре.