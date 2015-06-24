СБУ разоблачила факт поставки непригодной военной формы для Нацгвардии на 42 миллиона гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, две коммерческие фирмы поставили на центральную базу обеспечения Нацгвардии костюмы – «полевые летние» и «утепленные полевые».

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«Экспертиза, проведенная по инициативе СБУ, установила, что по технологии изготовления, конструкции, воздухопроницаемости, толщиной пакета утеплителя, суммарным тепловым сопротивлением, маркировкой и внешним видом форма не соответствует требованиям государственных стандартов», - говорится в сообщении.

Как утверждают в СБУ, «использование этой летней формы – может вызвать перегрев организма бойца, привести к заболеваниям, связанным с нарушениями гигиены. Зимняя форма, соответственно, не будет обеспечивать необходимый уровень тепловой защиты. Кроме того, отсутствие маркировки или несоответствие физическим размерам будет создавать путаницу при выдаче формы личному составу».

С целью возврата и замены партии формы и применения финансовых санкций в соответствии с условиями договора (штраф 20% от суммы поставки) СБУ проинформировало командование Национальной гвардии, добавили в пресс-центре.