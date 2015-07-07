Россия хочет отправить на оккупированный Донбасс 32-й "гумконвой"

МЧС РФ 16 июля планирует отправить на оккупированный Донбасс 32-й так называемый «гуманитарный конвой».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в Совете федерации сообщил заместитель главы МЧС Владимир Артамонов.

«Очередная колонна МЧС России запланирована на 16 июля 2015 года», - сказал Артамонов.

Он утверждает, что грузовики доставят на захваченные пророссийскими террористами территории Луганской и Донецкой областей «продовольствие, медикаменты и «вещевое имущество». Общий тоннаж составит более 1 тыс. тонн.

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«Данная колонна будет 32-й по счету», - сказал Артамонов.

Как сообщал УНИАН, РФ с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гумконвои" - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО Украины заявляют, что все российские "гумконвои" направлены исключительно на поддержку боевиков. Преимущественно грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".