В Днепропетровске при помощи ДНК-экспертиз установлены имена 192 погибших бойцов АТО

Об этом УНИАН сообщили в департаменте взаимодействия с правоохранительными органами, гражданской защиты и оборонной работы Днепропетровской областной госадминистрации.

По информации департамента, с начала проведения АТО в Днепропетровское областное бюро судебно-медицинской экспертизы было доставлено 946 погибших, из них 563 опознали родственники, 119 - при помощи ДНК-экспертизы.

На Краснопольском кладбище Днепропетровска похоронено 209 неизвестных воинов. По результатам ДНК-экспертизы установлены имена 73 из них и 64 тела уже перезахоронены на родной земле – в разных областях Украины.

Сейчас продолжается молекулярно-генетическая экспертиза еще 190 тел воинов АТО.

Как сообщал УНИАН, при экспортно-криминалистическом центре МВД в Киеве 1 октября 2014 года создан Единый реестр погибших во время проведения АТО. Каждый регион имеет доступ к этой базе.