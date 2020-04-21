Рестораны 11 городов Украины получат бесплатную поддержку от МЕТРО

Компания уже снизила сумму минимального заказа, увеличила кредитные лимиты и отсрочку платежей, а сейчас начинает и информационную поддержку своих бизнес-клиентов.

«МЕТРО Кэш энд Кэри Украина» начала бесплатную информационную кампанию для поддержки своих бизнес-клиентов – ресторанов в 11 городах Украины, которые продолжают работать в формате доставки.

Цель информационной кампании – бесплатное продвижение услуг ресторанов, работающих на самовывоз или доставку в Киеве, Днепре, Ивано-Франковске, Львове, Мариуполе, Николаеве, Запорожье, Полтаве, Харькове, Одессе и Кривом Роге.

Коммуникация осуществляется на основе собственных digital-площадок МЕТРО – специальной страницы на официальном сайте компании, а также в социальных сетях, на профильных сайтах и в поисковых платформах.

"Обслуживая миллионы частных предпринимателей в 26 странах мира уже более 50 лет, наша компания хорошо знает, сколько усилий им приходится прикладывать для успеха собственного дела. Бизнес в сфере HoReCa всегда был чувствителен к любым социальным и экономическим изменениям в мире. А в нынешних условиях наши клиенты-рестораторы вынуждены даже менять собственную бизнес-модель, чтобы удержаться «на плаву» и адаптироваться к новым реалиям", – объясняет директор по маркетингу «МЕТРО Кэш энд Кери Украина» Антон Жорин.

Он также напомнил, что чтобы поддержать бизнес-клиентов, в МЕТРО уже снизили сумму минимального заказа, увеличили кредитные лимиты и отсрочки платежей, развивают релевантный для ситуации и для ресторанов и кафе ассортимент и даже предлагают временное трудоустройство в торговых центрах МЕТРО для персонала клиентов компании.

"Следующим логичным шагом с нашей стороны стала информационная поддержка ресторанов на наших собственных площадках. В этом проекте наша компания выступает в качестве коммуникационной платформы – мы хотим, чтобы как можно больше наших конечных клиентов воспользовались услугами ресторанов, которые продолжают работать для всех нас, несмотря на обстоятельства. Это поможет клиентам ресторанов и впредь наслаждаться любимыми блюдами, а украинским ресторанам – сохранить свой бизнес", – уверен Антон Жорин.

«МЕТРО Кэш энд Керри» работает на украинском рынке с 2003 г. и сейчас управляет 26 центрами и магазинами оптовой торговли в 18 городах Украины. Компания инвестировала в национальную экономику более 600 млн евро.

Объем продаж компании «МЕТРО Кэш энд Кэри Украина» за 2018/2019 финансовый год (октябрь 2018 г. – сентябрь 2019 г.) составил 627 млн евро.