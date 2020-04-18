Город фактически "вымер": в Запорожье усилили карантин, на передвижение людей ввели ограничения (видео)
23:33, 18 апреля 2020Общество
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Накануне городские власти Запорожья ввели ограничения передвижения запорожцев, им запрещено без необходимости находиться в общественных местах. За этим следят правоохранители.
Блок-посты на въездах и выездах из города усилили дополнительным подкреплением / скриншот видео ТСН
В Запорожье местная власть усилила ограничительные меры на период Пасхальных праздников. Внедрен тотальный контроль за передвижением.
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Как говорится в сюжете ТСН, город фактически вымер: абсолютно пустой центр города. Про Пасхальные праздники ничего не напоминает.
Накануне городские власти Запорожья ввели ограничения передвижения запорожцев, им запрещено без необходимости находиться в общественных местах. За этим следят правоохранители.
Кроме того, блок-посты на въездах и выездах из города усилили дополнительным подкреплением, здесь более придирчиво проверяют авто с другой регистрацией. Городские кладбища закрыты, потому что там ввели карантинные ограничения, на кладбище пускают только похоронные процессии.
Что происходит в Запорожье накануне Пасхи, и как горожане встретили новые ограничения
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