Город фактически "вымер": в Запорожье усилили карантин, на передвижение людей ввели ограничения (видео)

Накануне городские власти Запорожья ввели ограничения передвижения запорожцев, им запрещено без необходимости находиться в общественных местах. За этим следят правоохранители.

В Запорожье местная власть усилила ограничительные меры на период Пасхальных праздников. Внедрен тотальный контроль за передвижением.

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Как говорится в сюжете ТСН, город фактически вымер: абсолютно пустой центр города. Про Пасхальные праздники ничего не напоминает.

Накануне городские власти Запорожья ввели ограничения передвижения запорожцев, им запрещено без необходимости находиться в общественных местах. За этим следят правоохранители.

Кроме того, блок-посты на въездах и выездах из города усилили дополнительным подкреплением, здесь более придирчиво проверяют авто с другой регистрацией. Городские кладбища закрыты, потому что там ввели карантинные ограничения, на кладбище пускают только похоронные процессии.