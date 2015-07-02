Ночной взрыв в Одессе расследуют как теракт (фото)

Как сообщили в Главном управлении МВД Одесской области, "сработало самодельное безоболочное устройство с электрическим способом приведения в действие. По предварительным выводам взрывотехников, эквивалент взрывного устройства составил от 450 до 600 г в тротиловом эквиваленте".

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

В сообщении также говорится, что сотрудники милиции, прибывшие на место взрыва, установили, что сработало взрывное устройство, в результате чего повреждены входная дверь и фасад ресторана. Выбиты стекла в окнах квартир над рестораном и в соседнем кафе.

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Пострадавших в результате взрыва нет, информирует милиция.

На месте работает следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в 02.50 произошел взрыв на улице Жуковского, 38, в ресторане "У Ангеловых"