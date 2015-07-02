В Одессе возле ресторана произошел взрыв (фото)

Об этом сообщает Южный курьер.

Отмечается, что это не первая попытка подорвать ресторан, принадлежащий Ангеловым. В феврале робот-сапер обезвредил бомбу около кафе.

Владелица кафе Ирина Ангелова известна своими патриотическими взглядами и помощью АТО.

По состоянию на 3:30 жертв и пострадавших нет.

Также известно, что перед взрывом в кафе обесточили камеры наружного наблюдения.