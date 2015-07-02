В Одессе возле ресторана произошел взрыв (фото)
05:29, 02 июля 2015Общество
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Сегодня, около 2:40 прозвучал взрыв на улице Жуковского в Одессе. Сильно повреждён фасад здания кафе "У Ангеловых".
Жертв и пострадавших нет / facebook.com/irina.angelova.golfstream
Об этом сообщает Южный курьер.
Отмечается, что это не первая попытка подорвать ресторан, принадлежащий Ангеловым. В феврале робот-сапер обезвредил бомбу около кафе.
Владелица кафе Ирина Ангелова известна своими патриотическими взглядами и помощью АТО.
Это не первая попытка подорвать ресторан / uc.od.ua
По состоянию на 3:30 жертв и пострадавших нет.
Также известно, что перед взрывом в кафе обесточили камеры наружного наблюдения.
Перед взрывом в кафе обесточили камеры наблюдения / uc.od.ua
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