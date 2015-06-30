В Мариуполе появилась площадь Свободы (видео)

Сегодня депутаты Мариупольского горсовета поддержали идею переименования площади Ленина. Теперь это место официально носит название площадь Свободы.

По словам Андрея Федая, такое название было выбрано во время общественных слушаний, передает 0629.

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Председатель Жовтневой райадминистрации Анатолий Каруник рассказал, что общественные слушания проходили в ДК "Молодежный" 12 июня. На них присутствовало 94 человека. По результатам, 52 горожанина проголосовали за площадь Свободы, 41 - за площадь мира, площадь Советская - 2 человека (представители КПУ), площадь Куинджи - 1 человек и еще 2 мариупольца хотели, чтобы площадь носила название Согласия.

Ранее планировалось провести слушания 27 января, но из-за трагедии на Восточном их перенесли.

Во время сессии в зале присутствовало 50 депутатов. Четыре из них выступили против такого названия, 2 - воздержались. Решение было принято.