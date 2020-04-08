В ОП отрицают возможность смягчения карантина с 14 апреля – СМИ

Накануне в СМИ появилась информация о том, что власть рассматривает поэтапное смягчение карантина.

Апрель является самым опасным месяцем в плане распространения коронавируса, так что ни о каком послаблении карантина с 14 апреля речи быть не может.

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Такое заявление сделал источник журналистов издания «Новое время» в Офисе президента. Таким образом собеседник опроверг обнародованную накануне в СМИ информацию о том, что карантин в Украине могут начать ослаблять с 14 апреля.

Ранее шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина сообщила, что власть рассматривает поэтапное смягчение карантина, которое должно начаться уже с 14 апреля. По ее словам, об этом говорится в проекте решения Совета национальной безопасности и обороны.

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