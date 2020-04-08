В ОП отрицают возможность смягчения карантина с 14 апреля – СМИ
Апрель является самым опасным месяцем в плане распространения коронавируса, так что ни о каком послаблении карантина с 14 апреля речи быть не может.
Читайте такжеБорьба с COVID-19 в Украине: эксперты оценили эффективность и оправданность карантинных ограничений
Такое заявление сделал источник журналистов издания «Новое время» в Офисе президента. Таким образом собеседник опроверг обнародованную накануне в СМИ информацию о том, что карантин в Украине могут начать ослаблять с 14 апреля.
Ранее шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина сообщила, что власть рассматривает поэтапное смягчение карантина, которое должно начаться уже с 14 апреля. По ее словам, об этом говорится в проекте решения Совета национальной безопасности и обороны.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн