В Черновицкой области зафиксировали 28 случаев COVID-19
В Черновицкой области вчера зафиксировали еще 28 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук заявил в видеообращении в Facebook.
По его словам, среди инфицированных - двое детей 2 и 5 лет, а также шесть медицинских работников.
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Также чиновник сообщил, что в Черновицкой областной больнице умер житель села Годилов Сторожинецкого района, у которого был подтвержден коронавирус. Пациенту было 72 года, он неделю лечился дома, прежде чем попал в медицинское учреждение.
По состоянию на вечер 6 апреля в Черновицкой области было зафиксировано 248 больных COVID-19, среди них 11 выздоровели, шестеро умерли.
Как сообщал ранее УНИАН, в Украине с начала пандемии коронавируса заболели 1 319 человек. При этом 28 людей выздоровели, 38 случаев – летальные.
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