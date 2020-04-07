В Черновицкой области зафиксировали 28 случаев COVID-19

В областной больнице скончался 72-летний мужчина, который неделю лечился дома.

В Черновицкой области вчера зафиксировали еще 28 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук заявил в видеообращении в Facebook.

По его словам, среди инфицированных - двое детей 2 и 5 лет, а также шесть медицинских работников.

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Также чиновник сообщил, что в Черновицкой областной больнице умер житель села Годилов Сторожинецкого района, у которого был подтвержден коронавирус. Пациенту было 72 года, он неделю лечился дома, прежде чем попал в медицинское учреждение.

По состоянию на вечер 6 апреля в Черновицкой области было зафиксировано 248 больных COVID-19, среди них 11 выздоровели, шестеро умерли.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине с начала пандемии коронавируса заболели 1 319 человек. При этом 28 людей выздоровели, 38 случаев – летальные.

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