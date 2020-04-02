Коронавирус в мире: украинский футуролог сделал прогноз, как изменится жизнь после пандемии

По его словам, в новом мире будет огромный спрос на диджитализацию процессов.

Пандемия коронавируса ускорит неизбежные глобальные перемены, после нее мир уже не будет прежним.

Свое мнение о грядущих изменениях озвучил советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков в интервью «Украинской правде».

Читайте такжеИз-за коронавируса за чертой бедности могут оказаться 11 миллионов жителей Азии – Всемирный банкОтмечается, что сегодня Новиков возглавляет киевский филиал американской организации «Университет Сингулярности», образованный в 2008 году. Филиал в Киеве открыли в 2016-м. На сайте SingularityU Kyiv Новиков представлен как «ведущий футуролог страны».

«Те, кто занимается прогнозированием, давно говорят о том, что где-то с 2020 по 2025 годы произойдет огромное количество масштабных перемен. Мы прогнозировали сильные потрясения на рынке нефти, серьезные перемены в транспорте и логистике, пересмотр производственных цепочек, тектонические сдвиги на рынках труда… Этот список довольно длинный, поэтому скажу проще: мир уже не будет прежним. Коронавирус все эти перемены существенно ускорит», – отметил Новиков.

По его мнению, очевидно, что в новом мире будет огромный спрос на диджитализацию процессов, на радикальную трансформацию систем здравоохранения и образования, а также на поиск новых моделей распределения благосостояния и социальной защиты.

«Превентивная медицина, безналичная экономика – все эти штуки мы увидим на практике. Сейчас будет огромный запрос на так называемые «fast-track» для инноваций (скоростные, по упрощенным процедурам). Производственные цепочки, разбросанные по всей планете, оказались уязвимыми в условиях пандемии. Думаю, произойдут системные изменения, которые заставят бизнес больше смотреть на свой регион», – считает футуролог.

Он уверен, что самые яркие перемены будут в политике, ведь привычная всем репрезентативная демократия «трещала по швам и до коронавируса».

Ранее УНИАН сообщал, как в ВОЗ сделали неутешительный прогноз распространения коронавируса.