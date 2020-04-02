Польша разъяснила решения о пребывании иностранцев в стране во время карантина

Будут продлены разрешения на пребывание, трудоустройство, подача заявлений о легализации и тому подобное.

Сейм Республики Польша связи с существующей эпидемической ситуацией принял закон, предусматривающий, в частности особые решения для иностранцев в Польше.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Польши в Украине, правовые нормы принятого 28 марта закона позволяют легально оставаться в стране лицам, которые желают реализовать предыдущую цель пребывания и не могут выехать за пределы Польши в связи с распространением вируса SARS-CoV-2.

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До окончания 30-го дня, следующего за днем отмены того состояния, которое действовало последним (состояние эпидемической опасности или состояние эпидемии), будет продлено: легальное пребывание иностранцев на основании национальных виз и разрешений на временное пребывание, срок действия которых заканчивался в период состояния эпидемической опасности или состояния эпидемии, срок для подачи заявлений о легализации пребывания, срок действия уже выданных разрешений на трудоустройство, разрешений на сезонное трудоустройство и деклараций о поручении выполнения работы иностранцу.

Кроме того, будут продлены сроки: для оставления иностранцами территории Польши; добровольного возвращения, указанного в решении об обязательствах иностранца к возвращению.

Относительно продления легального пребывания граждан третьих стран в сообщении сказано, что продление легального пребывания иностранца, который находится в Польше на основании национальной визы или разрешения на временное пребывание, будет касаться ситуаций, когда последний день легального пребывания придется на период действия состояния эпидемической опасности или состояния эпидемии. Следовательно, это будет период с 14 марта 2020 года, когда было объявлено состояние эпидемической опасности. В таком случае период легального пребывания в Польше будет автоматически продлен на основании норм законодательства до окончания 30-го дня, следующего за днем отмены того состояния, которое действовало последним.

Продление легального пребывания не будет связано с размещением в документе путешествия иностранца новой визовой наклейки или выдачей новой карты пребывания.

Иностранец на основании продленного таким образом срока пребывания не получает права оставаться на территории других стран Шенгенской зоны. Однако он сможет реализовать свою предыдущую цель пребывания в Польше, например, выполнение работы.

Будут одновременно продлены сроки действия разрешений на трудоустройство и сезонное трудоустройство, а также разрешенный период работы на основании декларации о поручении выполнения работы иностранцу. Он также сможет покинуть территорию Польши без риска вхождения в нелегальное пребывание.

Также закон предусматривает продление сроков для подачи заявлений о предоставлении разрешений на пребывание (постоянное или временное), продление виз и продление срока пребывания в рамках безвизового движения, если этот срок придется на период состояния эпидемической опасности или состояния эпидемии. Как и прежде, эти заявления можно будет подавать в воеводских управлениях до 30-го дня, следующего за днем отмены того состояния, которое действовало последним. Пребывание иностранца в Польше в этот период будет считаться легальным при условии, что он подал заявление о легализации пребывания в продленный срок.

Кроме того, закон содержит нормы, которые являются основанием для автоматического продления сроков оставления территории Польши, возникающих из ст. 299 ч. 6 закона об иностранцах (например, в связи с вручением окончательного решения об отказе в предоставлении разрешения на временное пребывание), если эти сроки будут приходиться на период состояния эпидемической опасности или состояния эпидемии. Их продление происходит после окончания 30-го дня, следующего за днем отмены того состояния, которое действовало последним. На эти же сроки предполагается автоматическое продление срока для добровольного возвращения, определенного в решении об обязательствах иностранца к возвращению, окончание которого приходится на период состояния эпидемической опасности или состояния эпидемии.