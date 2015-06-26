Украинский консул опроверг информацию об осквернении могилы Бандеры в Мюнхене (фото)
14:22, 26 июня 2015Общество
1700 0
Генеральный консул Украины в Мюнхене опроверг информацию относительно осквернения могилы лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.
Могила Бандеры в Мюнхене / twitter.com/VadymKostiuk
Соответствующую запись он сделал в своем Twitter.
Читайте такжеНа могиле Бандеры в Мюнхене хотят установить сигнализацию и видеонаблюдение
"Находясь на Лесном кладбище Мюнхена, категорически опровергаю информацию о вандализме на могиле С.Бандеры!", - написал он.
Находясь на Лесном кладбище Мюнхена, категорически опровергаю информацию о вандализме на могиле С.Бандеры! pic.twitter.com/5ShPMZ0ljP
— Vadym Kostiuk (@VadymKostiuk) 26 Июнь 2015
Как сообщал УНИАН, журналист Дмитрий Лиховий выложил фотографию разрисованного креста на могиле Бандеры.
Стоит отметить, что после опровержения информации консулом, журналист извинился за распространение ложной информации и фото в своем Facebook.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter