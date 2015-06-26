Украинский консул опроверг информацию об осквернении могилы Бандеры в Мюнхене (фото)

14:22, 26 июня 2015
Общество
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Генеральный консул Украины в Мюнхене опроверг информацию относительно осквернения могилы лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

twitter.com/VadymKostiuk

Соответствующую запись он сделал в своем Twitter.

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"Находясь на Лесном кладбище Мюнхена, категорически опровергаю информацию о вандализме на могиле С.Бандеры!", - написал он.

Как сообщал УНИАН, журналист Дмитрий Лиховий выложил фотографию разрисованного креста на могиле Бандеры.

Стоит отметить, что после опровержения информации консулом, журналист извинился за распространение ложной информации и фото в своем Facebook.

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