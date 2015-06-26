Украинский консул опроверг информацию об осквернении могилы Бандеры в Мюнхене (фото)

Соответствующую запись он сделал в своем Twitter.

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"Находясь на Лесном кладбище Мюнхена, категорически опровергаю информацию о вандализме на могиле С.Бандеры!", - написал он.

Находясь на Лесном кладбище Мюнхена, категорически опровергаю информацию о вандализме на могиле С.Бандеры! pic.twitter.com/5ShPMZ0ljP — Vadym Kostiuk (@VadymKostiuk) 26 Июнь 2015

Как сообщал УНИАН, журналист Дмитрий Лиховий выложил фотографию разрисованного креста на могиле Бандеры.

Стоит отметить, что после опровержения информации консулом, журналист извинился за распространение ложной информации и фото в своем Facebook.