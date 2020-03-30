На въездах в Хмельницкий появились пять блокпостов (фото)

Блокпосты будут работать круглосуточно по сменам до завершения всеукраинского карантина.

Сегодня на въездах в Хмельницкий появились пять блокпостов с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Читайте такжеОфис генпрокурора передаст помещения НАПУ на нужды противодействия коронавирусуКак передает корреспондент УНИАН, возле каждого блокпоста установлен шатер, где службу несут по двое полицейских и нацгвардейцев, медицинская сестра и представитель муниципальной дружины.

Блокпосты будут работать круглосуточно по сменам до завершения всеукраинского карантина.

Как рассказал корреспонденту УНИАН работник полиции, он останавливает автомобили, которые имеют регистрацию не Хмельницкой области. Отдельным водителям проводится температурный скрининг.

По наблюдению полицейского, около 70% водителей ездят в медицинских масках.

Добавим, что по состоянию на 14:00 30 марта в Хмельницкой области зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая COVID-19 и 2 подозрения на коронавирус.

Ранее УНИАН сообщал, как эвакуированные из-за границы украинцы отказываются находиться на обсервации.