В Полтаве создают особые дизайнерские маски с вышивкой (видео)
11:55, 30 марта 2020Общество
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Мастерицы ежедневно производят по полтора десятка вышитых масок.
Полтавские мастерицы создают особые маски и бесплатно передают их полицейским, медикам и пограничникам.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Цвета подбирают так, чтобы маски подходили к мундиру. Для пограничников – из зеленого льняного полотна, медикам – белые, полицейским – черные. Ежедневно производится по полтора десятка вышитых масок.
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