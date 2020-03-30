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В Полтаве создают особые дизайнерские маски с вышивкой (видео)

11:55, 30 марта 2020
Общество
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Цвета подбирают так, чтобы маски подходили к мундиру. Для пограничников – из зеленого льняного полотна, медикам – белые, полицейским – черные. Ежедневно производится по полтора десятка вышитых масок.

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