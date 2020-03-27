Meest привез во Львов первую партию экспресс-тестов на COVID-19

Международная группа компаний Meest направила 20 миллионов гривен на приобретение материалов и оборудования для предотвращения коронавируса во Львовской области.

Во Львов приехала первая партия медикаментов и экспресс-тестов на COVID-19, которые международная группа компаний Meest приобрела для борьбы с коронавирусом в Западной Украине.

Тесты передали во Львовскую городскую больницу скорой помощи.

"Одним из важнейших первоочередных шагов предотвращения распространения вируса является его своевременное выявление. Поэтому тестирование больных и медицинских работников, которые с ними контактируют ежедневно, является необходимым в нынешней ситуации. Мы осознаем ответственность перед всеми украинцами в это непростое время и радуемся, что имеем возможность им помогать. Будем продолжать это делать и впредь. Сейчас нашим приоритетом является здоровье и безопасность украинцев. Уверен, вместе мы победим", – заявил президент глобальной международно-логистической группы Meest Ростислав Кисиль.

Читайте такжеВ Киеве будет создана база потенциально больных COVID-19

Напомним, что международная группа компаний Meest направила 20 миллионов гривен на приобретение материалов и оборудования для предотвращения коронавируса во Львовской области.

Ростислав Кисиль подчеркнул, что для Meest с момента создания компании в 1989 году основной миссией всегда была помощь украинцам во всем мире. Поэтому Meest не может быть в стороне, для всех членов команды чрезвычайно важны безопасность, здоровье и спокойствие людей.

"Здоровье – самая большая ценность человека. Ибо оно является единственным условием жизни. А человек является наибольшей ценностью лично для меня и для группы компаний Meest, которую я возглавляю. Предприятия группы Meest, в том числе украинская компания Meest Express, приняли решение приобщиться к социально ответственным украинским компаниям и выделить 20 миллионов гривен на приобретение материалов и оборудования для предотвращения коронавируса во Львовском регионе", – отметил он.

Также Ростислав Кисиль призвал украинских предпринимателей помочь в борьбе с коронавирусом.

"Мы благодарны всем компаниям, которые уже проявили такую важную инициативу. Приглашаю другие предприятия при возможности приобщиться. Будьте здоровы. Вместе – мы сила!" – заявил президент компании Meest.