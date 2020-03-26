Детский телеканал ПЛЮСПЛЮС подготовил серию зарядок для детей во время карантина

В нескольких коротких выпусках Квадрык, Трыкутя и Кружко покажут, как настоящим супергероям можно размяться и повеселиться одновременно.

Детский телеканал ПЛЮСПЛЮС подготовил серию полезных и веселых анимационных зарядок для детей во время карантина. Во время когда дети много находятся дома, энергия накапливается и не всегда есть куда ее девать, – ПЛЮСПЛЮС нашел выход.

В нескольких коротких выпусках Квадрык, Трыкутя и Кружко покажут, как настоящим супергероям можно размяться и повеселиться одновременно. В роликах собраны легкие упражнения, которые в развлекательной форме помогут ребенку подвигаться. Упражнения возможно делать всей семьей. Кроме телевизионного эфира, ролики доступны и на Youtube канале ПЛЮСПЛЮС.

«Дети вместе со взрослыми находятся в несвойственных для них условиях. И их напряжение может быть даже большим – они улавливают фон тревоги взрослых, они не до конца понимают, что происходит на самом деле, они сталкиваются с ограничениями – контакта (даже лучшие родители не в состоянии до конца удовлетворить потребность в контакте), прогулках, подвижности. Именно телесная подвижность сейчас «обворовывается» в первую очередь. Нахождение в хроническом стрессе становится провокатором депрессии, которая у детей может проявляться, как гиперактивность, вспышки агрессии, снижение настроения, аппетита, трудности в когнитивной сфере (обучение). Именно для предотвращения «двигательной депривации» мы создали нашу зарядку. Которая не поучительно, а в пространстве мультфильма-игры, привлекала бы детей в простую активность. Все упражнения подобраны осознанно – в каждом есть и «психотерапевтический эффект», и снятие напряжения, и все упражнения вызывают улыбку. Каждый ролик заканчивается формированием важного опыта – пить воду. Сама концепция «будь супергероем» – создает у ребенка разного возраста ощущение, что он не жертва – он деятелен, активен и может сам влиять на многие вещи», – отметила Светлана Ройз, психолог канала ПЛЮСПЛЮС.