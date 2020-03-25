В Украине запустили специальный сайт для желающих помочь врачам в борьбе с коронавирусом

Сайт поможет координировать действия активистов, пациентов, волонтеров, бизнеса.

Благотворительный фонд «Пациенты Украины» запустил специальный сайт для координации действий активистов, пациентов, волонтеров, бизнеса и других людей, которые хотят помочь врачам в борьбе с COVID-19.

Об этом фонд сообщил на своей странице в сети Facebook.

Все желающие помочь могут с помощью этого сайта сделать благотворительные взносы. На полученные средства фонд планирует закупать или шить на заказ комплекты индивидуальной защиты для врачей.

В фонде сообщают, что на сайте также есть перечень основных потребностей больниц.

Как сообщал УНИАН, 24 марта Международный комитет Красного Креста (МККК) начал срочную раздачу продуктов и средств гигиены жителям Донбасса для предотвращения распространения COVID-19.

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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен предоставить Украине 40 млн евро на приобретение медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом.

По состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев.

11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавирус принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

Сегодня, 25 марта, Кабмин принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней и продлении карантина - до 24 апреля.

Справка УНИАН. «Пациенты Украины» - благотворительный фонд, целями которого является обеспечение всех пациентов страны эффективным лечением и влияние на принятие законов и политику в сфере здравоохранения.