Танцы, песни и спорт на балконах: как люди развлекаются в условиях карантина (видео)

Итальянцы начали петь, играть на музыкальных инструментах и танцевать на своих балконах.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 весь мир находится на вынужденном карантине. Однако для жителей многих стран - это не повод для грусти и паники.

Несмотря на все ограничения, люди находят способы, как развлечься и поддержать друг друга.

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Так, итальянцы начали петь, играть на музыкальных инструментах и танцевать на своих балконах. Кроме того, местные диджеи устраивают "вечеринки" и веселят округ своими треками.

В разных уголках Испании люди тоже танцуют, поют, а некоторые - занимаются спортом. В Барселоне, например, местные жители благодарят аплодисментами врачам, которые борются с коронавирусом.

А житель Кипра через карантин был вынужден выгуливать пса с помощью дрона. В Сербии, например, пожилая женщина выгуляла своего пса, не выходя из дома. Она спустила собаку с балкона с помощью длинного поводка.

Украинцы тоже не отстают! В Киеве в одном из ЖК люди спели гимн Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, домашнего карантина недостаточно. Так считает профессор биостатистики из Гарвардского университета Сюн Лин. Выводы ее исследования указывают, что для того, чтобы не просто выровнять кривую заболеваемости, но и заставить ее пойти на спад, нужны еще более агрессивные меры.