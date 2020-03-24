Харьковщина получила на борьбу с коронавирусом 2 миллиона долларов от Ярославского и еще 2,2 миллиона долларов от местного бизнеса

2 млн долл. Ярославского пойдут на 450 тыс. экспресс-тестов для Харьковщины.

Харьков и регион получили трехмесячный запас лучших в мире тестов на коронавирус, и местная власть должна теперь профессионально ими распорядиться. Об этом на встрече в Харьковской гособладминистрации заявил владелец и президент DCH Александр Ярославский.

«Задание президента, то, что он мне поручал, выполнено: 2 млн долларов оплачено, на них будут приобретены 450 тысяч экспресс-тестов для Харькова. Спасибо огромное моему другу Джеку Ма — в Украину вчера прибыло 50 тысяч тестов, в Харьков попало достаточное их количество. Тесты, которые прибыли в Харьков, — это «золотой стандарт» качества, они не у каждой страны есть. Мы заказали еще вторую партию. Тех тестов, которые прибыли, нам хватит на 3 месяца» - рассказал Ярославский

Бизнесмен подчеркнул, что его личный взнос в помощь региону составил $ 2 млн, а представители харьковского бизнеса после встречи на минувшей неделе в Kharkiv Palace 5* профинансировали покупку необходимого оборудования и материалов для города и области на сумму еще дополнительно $ 2,2 млн. Он подчеркнул, что все эти средства от предпринимателей Харьковщины перечислялись напрямую поставщикам товаров медназначения: каждый, кто хотел помочь региону, получал на руки счет.

«Я выделил от имени своей семьи 2 миллиона долларов, и оплатил 450 тысяч экспресс-тестов, которые прибудут, наверно, следующим самолетом. После совещания харьковских бизнесменов, которое мы провели ранее, более двух миллионов долларов было направленно на покупку ИВЛ, другого медоборудования — это большой перечень позиций. Мы закрыли полностью потребность Харькова и области в необходимых медицинских вещах. На сегодня все потребности Харькова и региона закрыты. Если потребуется больше — будем собирать дальше», — сказал Ярославский.

В то же время бизнесмен обратил внимание, что медики могут не иметь достаточного опыта в использовании таких тестов и попросил городские и региональные власти проконтролировать ситуацию.

«У меня просьба к губернатору и мэру: организовать профессиональное использование тестов. Потому что на сегодняшний день мало кто знает, как пользоваться этими тестами, что это такое — я с утра до вечера отвечаю на эти вопросы, но я и сам — не специалист», — сказал Ярославский, обращаясь к мэру Харькова и главе областной госадминистрации.

Алексей Кучер, председатель ХОГА, поблагодарил Александра Ярославского за активное участие в противодействии эпидемии коронавируса.

«Мы коммуницируем со всеми центральными фигурами, хочу также поблагодарить за тесты, которые мы получили, — сказал Кучер о помощи Ярославского.

Мэр Харькова Геннадий Кернес также отметил высокую роль Александра Ярославского в организации противодействия коронавирусу в городе и регионе: «Хочу поблагодарить Ярославского за труд и штаб, который выполнил свою миссию, и дальше мы работаем. И мы дальше работаем на борьбу с коронавирусом».

В свою очередь Ярославский поблагодарил мэра и губернатора за их работу и сказал: «На этом моя активная часть заканчивается, но я остаюсь с вами 24 часа в сутки».

Также Александр Ярославский подтвердил, что несмотря на карантинные мероприятия, его группа DCH уделяет время ранее начатым бизнес-проектам.

«Бизнес работает в штатном режиме — вирус вирусом, но работа идет. Я сегодня общался с г-ном Кубраковым — Укравтодор работает в штатном режиме, обсуждали вопросы строительства дорог. Общались с Бондаренко — губернатором Днепра: процессы для строительства аэропорта не приостанавливаются — параллельно идут работы по проекту строительства терминального комплекса и строительству полосы. Все бизнесы работают: с городом мы работаем по ХТЗ, по переориентировке первой части площадей под технополис — это проект на 500 млн долларов. Все должны быть спокойны, трудиться. Да, и внимательно относиться к ситуации, но жизнь на этом не зацикливается», — рассказал Ярославский.