В Украину планируется вернуть еще более 23 тысяч украинцев из-за границы – МИД

Сегодня ожидается прибытие в Украину 42 рейсов из разных стран.

В Министерстве иностранных дел заявляют, что в Украину планируется вернуть еще более 23 тысяч украинцев из-за границы.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок во время відеобрифінгу для иностранного дипломатического корпуса.

Читайте такжеКоронавирус - главные новости за 20 мартаБожок сказал, что сейчас удалось вернуть в Украину из-за границы свыше 23 тысяч украинцев.

«Перед нами также до сих пор стоит вызов такого же количества украинцев – чуть более 23 тысяч остаются за границей», – добавил он.

Божок отметил, что за прошедшие сутки, 19 марта, было обеспечено возвращение в Украину более 8 тысяч украинцев. По его словам, за предыдущие два дня вместе с авиаперевозчиками было организовано свыше 117 рейсов в Украину по сниженным ценам.

«Сегодня у нас запланировано около 42 рейсов из Египта, Германии, Соединенного Королевства, Турции, Испании, Кипра, ОАЭ, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Доминиканской Республики, Израиля, Литвы, Швеции, Швейцарии и Франции», – уточнил Божок.

Ранее УНИАН сообщал, что авиаперевозчики за последние дни вернули из-за рубежа около 44 тысяч украинцев.