Двое украинских учителей попали в ТОП-50 мировой премии Global Teacher Prize

Global Teacher Prize - ежегодная мировая премия учителей, которые сделали выдающийся вклад в профессию.

Двое украинских учителей Александр Жук и Наталья Гладких попали в пятидесятку мировой премии Global Teacher Prize.

Об этом сообщается на странице конкурса Global Teacher Prize Ukraine.

«Александр Жук и Наталья Гладких теперь официально одни из лучших учителей мира. Сегодня ночью стало известно, что они оказались лучшими среди 36 тысяч участников и попали в ТОП-50 мировой премии Global Teacher Prize, претендуя на $1 млн», — говорится в сообщении.

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Наталья Гладких — педагог из Киева, финалистка премии Global Teacher Prize Ukraine 2017. Она разработала образовательную программу в школе, в которой учится 35 подростков с различными тяжелыми нарушениями развития.

Также Гладких является руководительницей всех инклюзивных проектов общественной организации «Видеть сердцем», помогающей детям, подросткам и молодым людям с инвалидностью, создавая условия для их социализации и адаптации в обществе.

Александр Жук — 29-летний учитель информатики Запорожской специализированной школы-интерната «Джерело», который стал лучшим учителем Украины по версии премии Global Teacher Prize Ukraine 2018.

Он попал в ТОП-30 моложе 30 от «Киев Пост 2018», а указом президента ему присвоено звание «Заслуженный учитель Украины». Жук изучил жестовый язык, чтобы общаться с учениками.

Global Teacher Prize — мировая ежегодная премия учителей, которые внесли выдающийся вклад в профессию. Премию основал фонд Varkey GEMS Foundation, чтобы подчеркнуть важность педагогов и тот факт, что во всем мире их усилия стоят того, чтобы быть признанными на высшем уровне.

Напомним, по версии Global Teacher Prize Ukraine, лучшей учительницей страны в 2019 году стала Наталья Кидалова из Мелитополя. Наталья Кидалова преподает английский язык и украинский язык и литературу в Мелитопольской специализированной школе I-III ступеней № 23. Ее педагогический стаж — 23 года.