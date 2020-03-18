"Пересаживаются в машину": Кулеба рассказал о схеме возвращения украинцев из Венгрии

Украинцы, которые ранее застряли в венгерском аэропорту в транзитной зоне из-за запрета на въезд иностранцев, получили возможность автобусами добраться домой.

За последние дни с 16 марта из Венгрии на родину удалось вернуть более 400 украинских граждан.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook.

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"Пеший переход между Венгрией и Украиной запрещен, но нашему посольству в Венгрии и консульству в Ниредьгазе удалось совместно наладить с пограничниками двух стран эффективный механизм возвращения домой: с украинской стороны приезжают такси или индивидуальные перевозчики, венгерские пограничники сообщают украинцам, которые ждут на границе, они подсаживаются в машину, пересекают границу и возвращаются домой. С вечера 16 марта удалось вернуть уже более 400 украинцев, и люди продолжают приходить. На месте им помогают украинские дипломаты", - заявил Кулеба.

По словам министра, совместно с Министерством инфраструктуры Украины удалось возобновить транзитный маршрут для товароперевозчиков из Италии через Словению.

"Фуры, которые застряли в эпицентре пандемии в Италии, смогут доехать домой несмотря на закрытые границы между странами ЕС. У меня только одна просьба к ним - строго соблюдать определенные для транзита правила", - отметил Кулеба.

Кроме того, украинцы, которые ранее застряли в венгерском аэропорту в транзитной зоне из-за запрета на въезд иностранцев, получили возможность автобусами добраться домой.

При этом, по словам Кулебы, остается проблема на заблокированной австрийско-венгерской границе.

"Послы Украины в Австрии Александр Щерба и в Венгрии Любовь Непоп ищут пути решения. Часть людей, которые не могут пересечь границу, находятся прямо на территории Посольства Украины в Австрии, где обеспечены всем необходимым. На границу также выехали наши дипломаты, чтобы обеспечить граждан едой и водой", - сообщил министр.